Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Türkiye yüzyılı bize de gelir mi?

En son New York’ta görüldü; Türkiye Yüzyılı, dijital ekranlı kamyonetlere bindirilmiş, sokak sokak dolaştırılıyor.

Gezintiye çıkarılmasına lâfım yok, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetinin ABD seyahatine eşlik ediyor.


Tasarruf genelgesine göre, kamuda tanıtım harcamaları kesilecekti. Millete kemere sıktırılırken havaya saçacak paramız yoktu.

Hangi bütçeden havaya gidiyor bu paralar, ayrı konu… Allah var; reklâmı hoş ama boş. Tam üçüncü dünyalık.

Gezintiye çıkarsınlar, yüzyılımızın belki görgüsü de artar. Fakat dönüşte bize de uğrar mı, sorun o.

Akif Beki’nin yazısı

SON HABERLER

YÖK’ten vakıf üniversitelerine ‘ders ücreti’ uyarısı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıf yükseköğretim kurumlarında normal eğitim süresinde mezun olamayarak okulu uzatan öğrencilerden eğitim öğretim ücretinin yıllık değil sadece tekrar gerektiren ders veya dönem başına alınacağını bildirdi.