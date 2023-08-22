Akif Beki: TL’ye güvenenler ne zaman kazanacak?

Merkez Bankası, Kur Korumalı Mevduat sisteminden dönüyor. Bankalar, müşterilerini KKM’den çıkmaya yönlendirsin istiyor.

Nasıl yapacaklar, uzmanları anlatıyor.

KKM hesaplarında faizi daha düşük tutarak, KKM’den çıkanlara da enflasyonun altında faiz vererek…

TL’de kalanları, KKM’nin üstünde ama enflasyonun altında bir faize mecbur edecekler.

Kırk katır mı, kırk satır mı; seçim sizin.

Karar yazarı iktisatçı Mehmet Ali Verçin, tepkisini X’te paylaştı. İktidara güvenerek TL’de kalanların gaddarca cezalandırıldığını söylüyor.

Dolardan şaşmayanlar yine yaşadı yani. Dünya yansa, bir tutam otları yanmıyor.

Ama iktidara inanıp TL’de kalanlar, yandı. Ortada bırakılıyorlar.

Bu kaçıncı cezalandırma!

Akif Beki’nin yazısı