Akif Beki: Tam Peyami Safa’lık

Canı yananları susturmak için de ortalığa şöyle bir laf saldılar: Kim olsa yapacaktı!

Tam Peyami Safa’lık. Rahmetli duysa “kim olsa yapacaktı diye bir belâ-fikir var”, yazısı da döşenirdi.

Dışarıdan fikirmiş gibi görünüyor, içi tevil götürmez zırva.

AK Parti’den başka kim gelse enkaz devraldığını söyleyebilirdi. AK Parti’ye de enkaz devralmaktan şikayet hakkı verir mi peki bu?

Kim gelse vergilere zam yapacaktı, doğru. Ama Türkiye Yüzyılı başlattığını, ekonomiyi şahlandırdığını iddia ederken zam üstüne zam yağdıran, sadece AK Parti.

O cümleyi, kim gelse kurabilirdi. Millete, ekonomiyi uçuracaklarını vaat edenler hariç.

Başkasının hakkı olurdu fakat yanlış politikalarla göz göre göre ekonomiyi bu hale düşürenlerin, “kim olsa zam yapacaktı” demeye hakkı yok, yüzü de olmamalı.

Akif Beki’nin yazısı