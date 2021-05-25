Akif Beki: Soylu’ya bağlı polis, Soylu aleyhine bir kanıta ulaşırsa ne yapacak?

Soylu’nun bir suç duyurusu daha var. Sedat Peker’in kendisiyle ilgili iddialarının da araştırılmasını istiyor.

Soylu’ya bağlı polis, Soylu aleyhine bir kanıta ulaşırsa ne yapacak?

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Mevcut işleyiş, tam güven üstüne kurulu.

Elbette polis delili karartacak, üzerinde oynayacak değil. Tabii ki babasını bile tanımayacak. Bakan’la ilgili suçlamaları doğrulayacak her türlü bilgi ve bulguyu, elini sürmeden olduğu gibi soruşturma savcısına iletecek. Siz de buna gözü kapalı inanacaksınız.

Öyleyse bu sistemde mesela FETÖ’cü diye ihbar edilen savcılar niye kendi kendisini soruşturmadı? Hakimler, niye kendi kendilerini yargılamadı? Polisler niye kendi kendilerini suçlamalardan aklayamadı?

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Böyle şüphe kurtları düşebilir içinize ama sistem, size şüphelenme hakkı vermiyor.

‘Kendi soruşturmanı kendin yap, kendin yargıla kendin aklan’ prensibi herkesi kapsamıyor.

Bu prensibe bir bizim iktidar elitlerinin yargılamalarında başvuruluyor, bir de tekke hukukunda.

Akif Beki’nin yazısı