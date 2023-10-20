Akif Beki: Solcularla İslamcılar, insanlığı savunmak için bile sloganlarını, eylemlerini ortaklaştıramayacak mı?

Bir kez daha gün; din, ırk, ülke ayırmadan hak savunucuları ve örgütleriyle bir olma, mücadeleyi güçlendirme günüydü.

İnsani duyarlılıkta birleşme günü, yani.

Fakat siyasi ve ideolojik ayrışmaları saymayı unutmuşum, bu mücadele onu da kabul etmez.

Müslümanı kâfir ve ateistle; sağcıyı, solcu ve İslamcıyla insan hakları mücadelesi de mi birleştiremeyecek?

Hamas’ın operasyon odasında sol örgütler de var. Onlar, saldırıda ortaklaşabiliyorlar.

Bizde solcularla İslamcılar, hastane katliamına karşı insanlığı savunmak için bile sloganlarını, eylemlerini ortaklaştıramayacak mı?

New York’ta dün yine Filistin bayrağıyla yürüyen Yahudiler görüldü.

Kudüs’te, İsrail işgaline karşı dayanışmak için, polise direnerek evlerine Filistin bayrağı asanlar olmadı mı?

Akif Beki’nin yazısı