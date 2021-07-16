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Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Şok etkisi uyandırmak için özel bir çaba

“Bir gece yarısı kararnamesiyle” deniyor genelde. Ama hayır, o kararname yazılıp matbaaya gönderilene dek kaç elden geçiyor.

Demek ki şok etkisi uyandırmak için özel bir çaba söz konusu. Görevden alınacağı bilgisi, muhatabından büyük bir gizlilikle saklanıyor. Sızmaması, kulağına gitmemesi için tedbirler geliştiriliyor.


Bulu’ya mahsus bir durum da değil.

Konuşulanlara bakılırsa…

Yıllarca sadakatle hizmet etmiş, denileni yapmış TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de görevden affını, bir sabah Resmi Gazete’de okudu.

Naci Ağbal ise Merkez Bankası Başkanlığından azledildiğini sabaha karşı 4’te tuvalete kalktığında duydu. Gelen mesajlardan.

Niyesi kadar, nasılı da önemli.

Neyin güç gösterisi? Artık fermanla yönetilen bir tek başlılık rejiminde yaşadığımızı kanıksatmak için mi?

Kimse kendini bir şey zannetmesin, herkesin iki satırlık bir buyruk kadar değeri var, bu davada kişiliklere yer yok, takdiri şahane ne uygun görürse hakkınızda hayırlısı odur diye mi?

Akif Beki’nin yazısı

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