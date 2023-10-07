Akif Beki: SİHA olayını büyütmeme tercihi

SİHA olayında anlaşıldı ki, ABD de Türkiye’yle kriz istemiyor. Ne baştan kem küm ederek, operasyonu durdurmaya çağırdılar. Ne de sonrasında lafı dolandırarak, meşru müdafaa hakkımızı kabulden ve terörle mücadelemize destek vermekten kaçındılar.

Suriye’deki kuvvetleri, PKK’ya kalkan olup korumuyor; aksine sığınaklara çekilmişler.

Yine de terör harekâtına katılan bir SİHA’mızı düşürdüler, yakınlarına çok sokularak askerlerinin can güvenliğine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle.

Savunma bakanları, Genelkurnay başkanları görüştü; istenmeyen bir kaza olduğunda anlaştılar. Tekrarını önlemek için koordinasyon kopukluğunu gidermek gerektiğinde de anlaştılar.

Akif Beki’nin yazısı