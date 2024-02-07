Akif Beki: Selo’ya idamdan Demirtaş’a selama

Henüz yargılaması süren Demirtaş’ı, adâlet gereği terörist ilan edip seçim kutlamasında kalabalıkların taşlamasına sunan bu sözler, kuru yuhalamalarla karşılanmadı. “Selo’ya idam” sloganları yükseldi kitleden.

AİHM’in tahliye kararlarına rağmen 7 yıldır Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu yatan Demirtaş ise X’ten bir mesajla cevap verdi.

İftira ve tehdide uğradığını ama yalanlardan, hazdan başı dönmüş bir linç güruhunun bağıra çağıra kendisine idam istediğini, oysa adını Kudüs fatihi Selahaddin Eyyubi’den aldığını, büyük Kürt komutanın torunu olarak günü geldiğinde bu çığırtkanlara da adil davranacağını söylüyordu.

Bu sloganları bir daha duymayalı aylar geçti.

8 ay sonra şimdi yine bir seçim arifesindeyiz. Ve AK Parti Diyarbakır Milletvekilinden duyuyoruz ki “terörist Selo” birden mağdur, sempatik, gençlerin rol modeli, sazdan başka bir şey çalmayan, sembol siyasetçi “Selo” oluvermiş.

Şeytan sanmışlar da melek çıkmış gibi geliyor kulağa.

Soluksuz okursunuz, araya girmeden pasajlar aktarıyorum. Galip Ensarioğlu, geçen gün KRT TV’de yeni “Selo”larını şöyle sundu:

“Demirtaş Kürtler için yeni bir sembol, yeni bir lider olmak istiyor…

“İyi bir siyasetçi. Ağzı laf yapan, espri yapan, şarkı söyleyen sempatik bir siyasetçi.

Akif Beki’nin yazısı