Akif Beki: Sapkınlık diye ortalığı ayağa kaldırdıkları bu mu?

Feshane’deki sergiye neden saldırılıyor? Kutsala hakaret, sapkınlığı özendirme suçlamasının aslı astarı var mıydı?

Gidip kendim görmek istedim. Önden bilgi almak için aradığım İBB Medya Koordinatörü Ceren Akdağ da beni yalnız bırakmadı.

Artİstanbul Feshane Direktörü Bahar Çelik Omur eşliğinde gezdik.

LGBT, sapkınlık, çıplaklık tasvirleriyle aile yapımızı, ahlâkımızı bozan neymiş; sordum.

Burhan Kum’un, Abdülmecid Efendi’yi nü resimle çizdiği “Son Kopyacı” tablosu… Taner Ceylan’ın hünsa figürü… Bir de Sema Maşkılı’nın, canavarlaşmış iki çıplak erkeği boğuşturduğu eseri gösterdiler.

İlk ikisine, Son Halife Abdülmecid’in nü tablolarında rastlanmıyor sanırsınız. Ecdâda saygısızlıkmış! Ecdâdı tanısalar bari, pes.

Üçüncüsü ise gücün vahşi doğasını anlatıyor. İnsanın, medeniyet kisvesi giymemiş ilkel yanını. Cinselliği teşhir etmiyor.

Sapkınlık diye ortalığı ayağa kaldırdıkları bu mu?

İBB Meclisi’nde AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz da sergideki eserlerin, aileleri rahatsız ettiği iddiasında.

Çocuklarıyla gelen, atölye çalışmalarına çocuklarını gönderen ailelerin de bundan haberi var mı?

Sergide, 300 sanatçının 400’den fazla eseri yer alıyor. Bunlar için mi, bütün bir sergi hedefe kondu?

Akif Beki’nin yazısı