Akif Beki: Rüyalarında görürler!

Halkın gerçek gündemi CHP’deki kötü yönetim, Millet İttifakındaki anlaşmazlıklar, muhalefetteki hırsızlık, yozlaşma ve taciz olayları…

Ama Bay Kemal, bunları konuşturmak istemiyor.

Onun için ha babam yapay gündemler icat ediyor.

Dertleri, Millet İttifakının duadan, din ve Diyanet’ten rahatsız olduğunu unutturmak. CHP’deki kötü yönetimi, rüşvet ve ahlaksızlıkları konuşturmamak.

Bunun için ekonomiyi kötü yönetiyormuş gibi gösterip iktidarı, affedersiniz karalamaya bile kalkıyorlar.

Sanki milletin derdi hayat pahalılığı, cepteki delik, ekonomideki kara delik ve zam yağmurları…

Sanki CHP değil de Türkiye kötü yönetiliyor…

Ve sanki halk, cami yapanlarla camiden rahatsız olanlar arasında bir seçim yapmayacak da ülkenin nasıl yönetildiğine bakarak bir seçim yapacak.

Rüyalarında görürler!

Akif Beki’nin yazısı