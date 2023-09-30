Akif Beki: Robot olsa çatlardı

Örneklere bakılırsa yapay zekâ, düşüncede incelik ve vicdan da kazanabilecek.

KHK’yla atılan iki memurun hak arayışını anlatıyor diye, Kanun Hükmünde belgeselinin Altın Portakal Film Festivali’nden baskı üzerine çıkartıldığını, yönetmenler protesto edip filmlerini çekince festivale geri döndüğünü, Kültür Bakanlığı festivalden desteğini çektiğindeyse tekrar çıkartıldığını okuduğunda… Zoruna gidecek bu robotun.

Sahte insan deyip geçmeyin; gerçeğini rahatsız etmeyebilen şeyler, onu rahatsız edecek.

Gezi Davası’nda uzun, tartışmalı, zorlama bir yargı süreci sonunda Osman Kavala’ya allem kallem müebbetle Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater’e 18’er yıl cezanın Yargıtay’da onandığını duyduğunda… İçi cız edecek.

Taş olsa çatlardı diye; bazılarının hâlâ nasıl çatlamadığını anlamaya çalışırken sabrı taşacak.

Akif Beki’nin yazısı