Akif Beki: Putin’in İsrail’den intikamı mı?

Netanyahu, İsrail’in Demir Kubbe hava savunma sistemini Ukrayna’ya vermeyi düşündüğünde, 1 Şubat’tı. Amerikan CNN’e açıklamıştı.

İran’ın, Rusya’ya sağladığı drone ve silahlara böyle karşılık vermekten söz ediyordu.

Yani Rusya-Ukrayna savaşında bir İran-İsrail cephesi de açılmıştı.

Hatta Netanyahu, Ukrayna’ya gönderilen Batı silahlarının, Rusya üzerinden İran’la Hamas’ın eline geçmesinden duyduğu endişeyi de dile getiriyordu.

Rus ordusu, düşman komşuları Suriye’yi korumak için sınırlarına kadar gelmişti zaten. Artık dip dibeydiler, bunu da ayrı tehlike sayıyordu Netanyahu.

Moskova’nın cevabı gecikmedi. Bu çıkışın ertesi günü, 2 Şubat’taydı.

Dışişleri Sözcüsü Zaharova, “tüm ülkeler, bu silahları meşru hedef kabul edeceğimizi anlamalıdır” dedi. Durumu kötüleştirir, diye de uyardı.

Sonra uzatmadılar, söz düellosuna dönmedi ama konu, orada kapanmadı da.

Bir ay geçmeden, martta Hamas’tan ses geldi. Yakınlarda, davet üzerine Moskova’ya gidip Lavrov’la kritik bir görüşme yaptıklarını duyurdular.

Akif Beki’nin yazısı