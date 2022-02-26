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Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Putin NATO’ya hayat öpücüğü verdi

NATO’nun varlığına, gerekliliğine duyulan ihtiyaç ve inancı, ancak gerçek bir tehdit canlandırabilirdi.

Ukrayna’nın, Rusya karşısında bir başına kalması, kimsenin yardımına koşmaması Rusya’ya yaramayacak, bu sebeple NATO’ya yarayacak.


Putin’in güç gösterisi, uyuyan fili uyandırıyor, Batı’ya hizmet ediyor.

Rusya’ya kızıp acısını ABD’den çıkaranların suçlamaları da NATO’yu yıpratmıyor, önem ve değerini arttırıyor.

Güya NATO genişlemesi, Rusya’yı kuşatıyor, güvenlik çemberini daraltıyordu. Rusya dışındaki Rusların hayatı da tehlikeye giriyordu. Can güvenliği için Ukrayna’ya saldırdı…

Fakat aksine, Rus tehdidi karşısında korkuyu, emniyetsizlik duygusunu büyüterek NATO’ya alan kaybetmesiyle sonuçlanacak.

Putin, çarlık Rusya’sını eski ihtişamıyla dirilteyim derken NATO’yu ihya etti, hayat öpücüğü verdi.

Akif Beki’nin yazısı

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