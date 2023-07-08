Akif Beki: ‘Patatesle soğana vatanı mı satacağız’ diyenler, şimdi maaş zammı beğenmiyor

Bir ay önce ‘patatesle soğana vatanı mı satacağız’ diyenler, şimdi maaş zammı beğenmiyor.

Bir ay önce ‘bugün açsak yarın doyarız ama din, vatan elden giderse bir daha bulamayız’ diyenler mi? Kuru ekmekle soğana talim etmeye pek razı değiller şimdi. Sağanak olup başlarına yağan vergi zamlarına homurdanıyorlar.

Hele AK Parrtili gurbetçilerin çilesini hiç sormayın, çok daha kompleksli. Erdoğan’a oy vererek kendilerini hor, aşağı gören Hans’la George’u çıldırtacaklarını sanıyorlardı. Hem 20 yıldır her seçimde istismara açık bu eziklik kompleksine iyi gelecekti. Hem de avro, dolar kazanan için Türkiye’de hayat, sudan ucuzlamaya devam edecekti.

Akif Beki’nin yazısı