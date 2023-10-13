Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Ortadoğu’da harita değişir mi?

Bir yemeğe davetli olmayan, menüye baksın; masada oturmuyorsa tabaktadır, denilen yer Orta Doğu.

Üstüne Rusya, son 2 yılda çaktırmadan tarlayı sürmüş. Konuşmalarından anlaşılıyor ki Putin, Hamas’ın İsrail’e saldırısıyla ABD’ye karşı pazarlık gücü kazandığına inanıyor. Filistin, Filistinlilerindir; savaşla değil diplomasi ile çözülür, Rusya’sız da masa kurulmaz, gelin konuşalım, demeye başlaması ondan.


Putin; kendi Ukrayna sorununu, Filistin’de çözmeye çalışıyor; hepsi o. Yoksa Filistinlilerin hakkını işgalci İsrail’den almak, çok mu umurundaydı!

Ukrayna kimindi, Rusya ne yapıyor orada? Suriye’yi çözdü, Ukrayna’yı çözdü de Filistin kaldı sanırsınız.

Hamas, İsrail’i; İsrail de Gazze’yi vuruyor ama ABD’in hedefi Türkiye, diyenler de Putin’e hak veriyor.

Hedeflerden biri Türkiye de, kimin hedefi?

Suud, Mısır ve Türkiye, İsrail’le normalleşecekti. O sabote edildi, Suud şimdi İran’la normalleşiyor. Veliaht Prens, önceki gün ilk kez İran Cumhurbaşkanı Reisi’yle telefonda görüştü. Bu durumda İsrail’le normalleşmeyi kim sabote etmiş, kim kundaklamışsa hedeftekileri, hedefe koyan da o değil midir?

Korku veriyorlar. Yok ABD, donanmasını bizim için göndermiş; yok savaş, Türkiye’ye geliyormuş filan.

Akif Beki’nin yazısı

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‘Orhan Pamuk. Eşyaların Tesellisi’ sergisi, Orhan Pamuk ve Dresden Devlet Sanat Koleksiyonları (SKD) iş birliğiyle, Alte Meister Galerisi Semper Salonu’nda açıldı. Pamuk, Dresden Müzeleri’ndeki koleksiyonlardan ilhamla bu sergiye özel 19 yeni eser üretti. Aynı zamanda yazılarını Pamuk’un kaleme aldığı Almanca bir katalog da çıkarıldı. Bu yazı, katalogdan seçilmiştir.