Akif Beki: Ortadoğu’da harita değişir mi?

Bir yemeğe davetli olmayan, menüye baksın; masada oturmuyorsa tabaktadır, denilen yer Orta Doğu.

Üstüne Rusya, son 2 yılda çaktırmadan tarlayı sürmüş. Konuşmalarından anlaşılıyor ki Putin, Hamas’ın İsrail’e saldırısıyla ABD’ye karşı pazarlık gücü kazandığına inanıyor. Filistin, Filistinlilerindir; savaşla değil diplomasi ile çözülür, Rusya’sız da masa kurulmaz, gelin konuşalım, demeye başlaması ondan.

Putin; kendi Ukrayna sorununu, Filistin’de çözmeye çalışıyor; hepsi o. Yoksa Filistinlilerin hakkını işgalci İsrail’den almak, çok mu umurundaydı!

Ukrayna kimindi, Rusya ne yapıyor orada? Suriye’yi çözdü, Ukrayna’yı çözdü de Filistin kaldı sanırsınız.

Hamas, İsrail’i; İsrail de Gazze’yi vuruyor ama ABD’in hedefi Türkiye, diyenler de Putin’e hak veriyor.

Hedeflerden biri Türkiye de, kimin hedefi?

Suud, Mısır ve Türkiye, İsrail’le normalleşecekti. O sabote edildi, Suud şimdi İran’la normalleşiyor. Veliaht Prens, önceki gün ilk kez İran Cumhurbaşkanı Reisi’yle telefonda görüştü. Bu durumda İsrail’le normalleşmeyi kim sabote etmiş, kim kundaklamışsa hedeftekileri, hedefe koyan da o değil midir?

Korku veriyorlar. Yok ABD, donanmasını bizim için göndermiş; yok savaş, Türkiye’ye geliyormuş filan.

Akif Beki’nin yazısı