Akif Beki: Orta sınıf bir hayat sürmek için günde 10 dolar ve üstü harcayabilmek gerek

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Orta sınıf bir hayat sürmek için günde 10 dolar ve üstü harcayabilmek gerek. O kadarcık bütçesi olmayan; sinemaya, konsere, kitaba harcayacak parayı ve kafa rahatlığını nereden bulacak?

Hatta bir ara şunu da yazmıştım…

OECD; 2030’da dünya genelinde orta sınıfların, 5 milyar kişiye kadar genişleyeceğini öngörüyordu.

Ancak en düşük genişleme, Orta Doğu ve Afrika’da bekleniyordu.

Yani dünyada orta sınıfların serpildiği bir altın 10 yılı, biz daralmayla geçirmiştik.

Gelir dağılımı adâletsizliği yüzünden en alttakilerle en üsttekiler arasındaki makas daha da açılmıştı.

Fakir daha fakirleşirken zengin daha da zenginleşiyor, sınıflar arası geçişkenlik de kötüleşiyordu.

Gençlere indirimli sinema, konser, müze bileti vaat etmeye durup dururken başlamadı siyaset.

Edebiyatı, sinemayı, müziği, kültür ve sanatı ayakta tutanın orta sınıf olduğunu şuradan da çıkarabiliriz…

Orta sınıf eridiğinde ortalık çamurdan geçilmiyor.

Akif Beki’nin yazısı