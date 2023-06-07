Akif Beki: Oralı olan yok

Bugün havada uçuşan rakamlara bakın bir de…

İmamoğlu, 13 milyar liralık kamu zararı iddiasıyla 50 kadar dosyada inceleme başlatmıştı.

İBB’nin üstüne gittiği bu dosyalara, İçişleri el koydu. İmamoğlu’na, karşı soruşturmalar açıldı. Kimse tınlamadı.

Örnekleri çoğaltabilirsiniz…

Bazı şirketlere vergi muafiyetleri, kamu bankasından alınan ama geri ödenip ödenmediği bilinmeyen kredi rakamları şahlanmadı mı? Öyle bir şahlanış ki o krediyle, eskinin medya karteli komple el değiştirdi.

Oralı olan yok.

Kara paradan aranan Sezgin Baran Korkmaz, ayrı bir örnek. İçişleri’ne çağrılıp uyarılması, 45 milyon dolara kalem çektirilmesi ve ertesi gün yurt dışına kaçmasından oteline çöküldüğü, şuna buna neler yedirdiği iddialarına kadar…

Sorulabildi mi, sorulabiliyor mu hesabı?

Her neyse, zamanında çok fena yiyip bitirmişler yahu!

Ergun Göknel’in vefat haberini okurken eskiye gittim işte, rahatını bozduklarım bakmasın kusura. Nereden nereye!

Akif Beki’nin yazısı