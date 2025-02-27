Akif Beki: Ömer Çelik'e sorarsanız Türkiye'nin sorunu, CHP'nin yönetilememesi

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

AK Parti’ye rakip beğendirmek zor. Sözcüsü Ömer Çelik’e sorarsanız Türkiye’nin sorunu, CHP’nin yönetilememesi. Türkiye’nin gerçek gündemi bu. İktidarın ülkeyi nasıl yönettiği değil.

İktidarın iyi mi, kötü mü yönettiğini konuşmayalım, tartışmayalım… CHP’nin iyi mi, kötü mü yönetildiğini konuşalım, tartışalım istiyorlar. Ve bunda ciddiler.

Pazar günkü AK Parti kongresinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da görevlerinin muhalefeti dönüştürmek olduğunu söyledi.

Çünkü “iktidara gelebilmek için her yolu mübah, her yöntemi meşru gören çarpık bir anlayış” görüyor muhalefette.

Çünkü “muhalefet, seçim kazanmak için terör örgütleriyle, antidemokratik güç merkezleriyle iş birliği yapacak kadar gözünü karartmış”.

Akif Beki’nin yazısı