Akif Beki: Öcalan’ı çıkarırken Demirtaş’ı içeride tutamazlarmı

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Hayır, yapamazlarmış, Öcalan’ı çıkarırken Demirtaş’ı içeride tutamazlarmış, DEM’li belediyelere kayyum atamaları da bitermiş, bu mümkün olmazmış gibi konuşanlar var.

AK Partili Galip Ensarioğlu, bunu en açık söyleyenlerden biri.

Aksi tutarsızlık oluşturacağı, akla ve mantığa ters düşeceği için… Sanki Öcalan’ın İmralı’dan eve çıkarılması bir demokratik açılıma vesile olacak, Osman Kavala ile Can Atalay da bundan yararlanacak, özgürlük ve adaleti sağlamaya iktidar mecbur kalacak, Kürt Sorunu için de yeni bir çözüm süreci başlayacakmış gibi…

DEM’in İmralı heyeti, Edirne’deki cezaevinde Demirtaş’ı da ziyarete gidecek; bu da açılımın kapsamına işaret sayılıyor.

Hani burada yaşamasa, iktidarı tanımasa, birbirine zıt iki şeyi anda yapabilme kapasitesini bilmeseniz inanacaksınız.

Akif Beki’nin yazısı