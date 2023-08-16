Akif Beki: Neden kesin bir dille ‘adayım’ demedi?

İmamoğlu’nun dünkü basın toplantısını izleyenler arasındaydım. Ne anladığımı, avantajları ve dezavantajlarıyla soru-cevap formunda özetliyorum.

Yol ayrımındaydı, bir karar verecekti…

CHP’de Kılıçdaroğlu’na karşı mı yarışacak, İstanbul’da Erdoğan ve göstereceği adaya karşı mı?

İstanbul’da Erdoğan ve AK Parti adayına karşı yarışacak.

Adaylığını ilan etti mi, etmedi mi?

“Yeniden adayım” demeden ilan etti.

Neden kesin bir dille “adayım’ demedi?

Tek taraflı emrivâki yapar duruma düşmemek için. Sonuçta bağımsız aday değil. Partisinden onay, diğer muhalefet partilerinden destek isteyecek. Onay süreçleri tamamlanmadan adaylık kesinleşmiyor. Siyasi nezaket ve prosedüre saygı gereği, şimdiden niyetini deklare etmekle kaldı.

Ancak seçimini yaptı mı, yaptı. Şüpheye yer bırakmayacak netlikte mi, evet.

İBB Başkanlığına yeniden talip olmak üzere “yola çıktı”.

Akif Beki’nin yazısı