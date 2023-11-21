Akif Beki: Ne yetki verildiyse yetmemiş olmalı ki, Almanya’dan dönerken şikâyet etti

Cumhurbaşkanlığı sisteminde göreve başladığı gündü; Erdoğan, ne yetki istedilerse milletin verdiğini, artık mazerete yer kalmadığını, tek seçeneklerinin başarmak olduğunu ilan etmişti.

Üstünden 5 yıl geçti. Erdoğan, bu sistemde ikinci kez Cumhurbaşkanı seçildikten 6 ay sonra sistemi tartışmaya açtı.

Ne yetki verildiyse yetmemiş olmalı ki, Almanya’dan dönerken şöyle şikâyet etti:

“Yüzde 50+1 şartının değişmesi isabetli olur. Çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne geçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz ve yanlış yollara da sevk etmez. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Yok altılı, yok on altılı masa…”

Akif Beki’nin yazısı