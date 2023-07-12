Akif Beki: NATO’da Bay Kemal’in dediği mi oldu şimdi?

Bahçeli ile Yeni Şafak, Kur’an yakmanın İsveç’te hâlâ serbest olduğunu da hatırlatıyor.

Oysa Sabah’a sorsanız NATO Zirvesi’nden eli boş dönmemiş, zaferle ayrılmışız. Ne istediysek almışız. Hatta son dakika şartımız bile karşılanmış, AB üyeliğimize destek de koparmışız.

Öyle mi peki? “Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde önünü açın, biz de NATO’da İsveç’in önünü açalım” şartı, kabul gördü mü?

AB üyeliğimize İsveç, NATO, ABD’den gönül alıcı destek sözleri geldi. Türkiye’ye, görüntüyü kurtaracağı bir çıkış imkanı verdiler.

Ama AB’de borusu öten, Almanya.

Ve Şansölye Scholz, NATO’yla AB ayrı diye buna katılmadı. Hem ikisini birbirine bağlamayı reddetti hem de İsveç’in, NATO’ya üyeliği hak ettiğini söyledi.

Sonuç ortada…

İsveç Başbakanı Kristersson, oteline dönüşte alkışlarla kutlandı. ‘Dünyanın en mutlu adamı’ ilan edildi.

Boyun eğdirdiğimiz ABD, NATO ve İsveç neden bu kadar sevinçli? Gelin de anlayın.

Akif Beki’nin yazısı