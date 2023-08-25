Akif Beki: ‘Nas var nas’ söylemiyle açılan parantez, iki buçuk yıl sonra kapatıldı

Dünkü sert faiz artışı, enflasyonla büyüme modelini bitirdi. AK Parti’nin 21 yıllık iktidarında faiz, en yüksek 24 puanı görmüştü. Zirveydi. Bu, onu da geçti. Yeni bir rekor.

“Nas var nas” söylemiyle açılan parantez, 2 buçuk yıl sonra kapatıldı. Düşük faiz, yüksek enflasyonla büyüme dönemiydi. Sonlandırılmış oldu.

Böyle giderse bizi neyin beklediğini, ekonomistler anlatıyor…

Enflasyonla birlikte ekonomideki yapay şişkinlik de inecek. Para ve tüketim azalacak, bol keseden harcanamayacak. Ayaklar yorgana göre uzatılacak, hayatlar daha da küçülecek.

Üretim de küçülmeye gidecek, ekonomi daralacak, durgunluk ve işsizlik başlayacak.

Türkiye Yüzyılı başlatmak için 2023 seçimine dek milletten sabır isteniyordu. Türkiye Yüzyılı başladı, milletten yine ve daha çok sabır istenecek.

Akif Beki’nin yazısı