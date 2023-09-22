Akif Beki: Nas gibi gerekçelerle bize kaybettirilen eski bir bilgiyi tekrar bulduk

Merkez Bankasına zorla laf dinletmenin neye mal olduğunu, yaşayarak öğrendik.

Meğer faiz, enflasyonun ilacıymış. Tersi değilmiş. Merkez Bankası, doğru biliyormuş. Doğru bildiğinden şaşmayıp, yanlış laf dinlemese bu durumlara düşmezmişiz.

Nas gibi gerekçelerle bize kaybettirilen eski bir bilgiyi, tekrar bulduk.

Özerk bir Merkez Bankasının kıymetini de öğrenmiş olmamız gerekirdi. Ama alınan özerkliği hâlâ daha iade edilmiş değil.

Oysa popülist siyasetçilerin, seçim kazanmak için para bastırıp saçmasına, günü kurtarmak için para politikasıyla oynamasına karşı sigortamızmış o özerklik.

Akif Beki’nin yazısı