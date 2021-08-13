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Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Muhalefete ders çıkarıyor, kendine ders yok mu!

Göçmen karşıtlığı toplumda olmasa, üstünden siyaset yapanlar çıkmazdı. Oy devşirmek için kaşınmaz, kızıştırılmazdı.

İktidar ve muhalefet, suçu birbirine atıyor. Hangisi tamamen masum?


Bu sonuçta iki tarafın da payı var. Ama sorumlulukları eşit mi?

Yönetme, çözüm bulma, tedbir alma, asayişi koruma, can ve mal güvenliğini sağlama sorumluluğu iktidarda.

Dumanı tahliye etmeyen kör bacaya döndü siyaset. Toplumu, barut fıçısı gibi ha babam doldurursan bir yerde patlar.

AK Parti Sözcüsü Çelik, şunda çok haklı:

“Siyasette rekabet tabii ki gereklidir. Ancak ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı nefret dili asla muhalefet olarak değerlendirilemez. Bazı siyasilerin sığınmacılara yönelik uzun süredir kullandığı nefret dilinin yol açabileceği tehlikelerin ne kadar büyük olduğu ortadadır.”

Fakat muhalefete ders çıkarıyor, kendine ders yok mu!

Yani ayrıştırıcı ve hedefleştirici nefret dili, yalnız sığınmacılara karşı kullanılınca mı tehlikeli ve yanlış? İktidar, muhalefete karşı halkı kışkırtmayı kökleyince tehlike oluşturmuyor mu?

Akif Beki’nin yazısı

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