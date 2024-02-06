Akif Beki: Muhalefet adayını başkan seçen şehirlere ayrımcılık yapılmıyor, belediye hizmetleri engellenmiyorsa niye garip kalmış olabilir Hatay?

Bir bilinmez garabet de Hatay’ın garip kaldığının bizzat Cumhurbaşkanınca dile getirilmesi.

Erdoğan, CHP belediyelerinin engellediğini yalanladığında 30 Ocak’tı.

Şöyle ortaya koymuştu:

“Halka eser, hizmet götürememenin bahanesi olmaz. Bakmayın birilerinin ‘engellendik’ edebiyatı yapmalarına. Şu anda ‘engellendik’ diyenler, AK Parti belediyelerinin aldığı paralardan çok daha fazlasını aldılar ve alıyorlar. Bunların tamamı safsatadan ve sorumluluktan kaçmaktan ibarettir.”

Sadece İmamoğlu ile Yavaş’a değildi bu mesaj. Hiçbir muhalefet belediyesine, ‘engellendik edebiyatı’ yapma hakkı tanımıyordu.

Oysa 3 Şubat’ta Hatay’da seçmene şunu hatırlatan da kendisiydi:

“Hatay, kamu yatırımlarını noksansız alsa da yereldeki vizyon eksikliği nedeniyle potansiyelini açığa çıkarmakta zorlanan şehrimiz. Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay’a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı.”

Muhalefet adayını başkan seçen şehirlere ayrımcılık yapılmıyor, seçmen cezalandırılmıyor, belediye hizmetleri engellenmiyorsa niye garip kalmış olabilir Hatay?

Akif Beki’nin yazısı