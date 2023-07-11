Akif Beki: Muhafazakar STK’ların korktuğu gibi olmadı

Z kuşağı, o günleri yaşamadı ama Kemal Burkay’ın “Gülümse” şiirinden bilir. Eskiden şehre bir film geldiğinde hava değişir, yüzler gülerdi.

Şimdi şehre bir konser, bir festival gelince yüzler gülüyor. Fakat o kadarını bile çok görenler var. Biraz gülümsemekten kime, ne zarar gelecekse!

Pazar akşamı, Doğubayazıt’a bir konser geldi mesela. Kimse zarar görmedi.

40 bin kadar Doğubayazıtlı, çoluk çocuk hep birlikte stadı doldurdu. Kadını erkeği, başı açığı kapalısıyla tempo tuttular, danslara ve şarkılara eşlik edip neşelerini buldular.

Şu kasvetli ekonomi ortamında bedava gülümsemek, az şey değil.

Festivallerin yasaklanmasını isteyen 25 muhafazakâr STK’nın korktuğu gibi de olmadı.

Ne kimsenin ahlâkı bozuldu ne aile yapılarına bir halel geldi.

Akif Beki’nin yazısı