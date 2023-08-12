Akif Beki: Kültürde başarının önü açıldı

AK Parti’nin, 20 yıllık iktidarında en başarısız olduğu iki bakanlıktan biri Kültür, diğeri Milli Eğitim. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabul etmişti.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne, Tamer Karadağlı transfer edilmiş. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne de Ömer Faruk Belviranlı’nın atanmasıyla Kültür’de başarının önü açıldı. Görmek için, bu atamaların hangi üstün kaliteyi ve örnek başarıyı ödüllendirdiğine bakmak bile yeterli.

Atananların yaptıkları, yapacaklarının teminatıysa iktidar güzellemesi şarkı besteleri, oyunlar yolda demektir.

Kültür tamamsa sıra Milli Eğitim’de. Belki bu vesileyle ders programlarındaki büyük bir eksikliğe de el atılır. Müfredatımız, dolandırıcılıklara karşı gençleri hazırlamıyor. Hayat mektebinde bunla çok sınanacaklar oysa.

Akif Beki’nin yazısı