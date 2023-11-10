Akif Beki: Krize ‘başyargıçlık’ çözümü getirilmesin de

Kuvvetler ayrılığı bize yaramadı, en iyisi kuvvetleri birleştirmek, demek için mükemmel zaman.

Yargıtay’ın, Meclis’e ve Anayasa Mahkemesine çıkışan bir kararı, şartları olgunlaştırmaya yetti.

Anayasa’da açıkça ‘bağlayıcıdır, kesindir, herkes uymak zorundadır’ yazıyor. Ama Anayasa’nın açık emrine rağmen hem Anayasa Mahkemesi kararına uymuyor hem de Anayasa Mahkemesini, Anayasa’yı çiğnemekle suçluyorlar. Hangi mahkemeye uyacağı konusunda Meclis’i uyarmayı da ihmal etmiyorlar.

Yasama, yürütme ve yargı erkleri; birbirini dengelemesin, denetlemesin istiyorsanız sahne, sizin için kuruluyordur. Kürsüye çağrıldığınız an, bu andır.

Akif Beki’nin yazısı