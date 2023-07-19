Akif Beki: Körfez’e hangi varlıklarımız pazarlanıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turuna çıkarken şöyle dedi:

“Bu ülkelerin, Türkiye’den belirli ‘asset’leri alma durumları olacak.”

Satılacak ‘asset’ler yani varlıklar arasında BOTAŞ yok, onu da söyledi. Zaten borçlu şirket, bu haliyle satışa konsa kim kuyruğa girecekti?

“Neyin satılacağını, neyin satılmayacağını çok iyi biliriz” dediğine göre Cumhurbaşkanı, iyi bir hazırlıkla Körfez’e gitmiş olmalı.

Peki çantasında ne var? Suud, Katar ve Emirlikler’e hangi varlıklarımız pazarlanıyor?

Independent Türkçe’nin Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, ulaştığı bilgiyi Twitter’dan paylaştı. Kanal İstanbul’la savunma projeleri varmış çantada.

Kanal İstanbul, topraktan satışa sunuluyor demektir. Körfez şeyhleri, paralarının hesabını bilen zenginler. Sokağa saçmazlar.

Akif Beki’nin yazısı