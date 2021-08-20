Akif Beki: Kılıçdaroğlu’yla Akşener ortak eylemde buluşabiliyorsa işin rengi değişir

Bütünleşik görünememek, Millet İttifakının belki de en zayıf tarafıydı.

Farklılıklarını, ortaklıklarından daha çok öne çıkarıyorlardı. Fonda kalan bir söylem ve eylem uyumu bile göstermiyorlardı. Ya da bunu vurgulamaktan kaçınıyorlardı.

Fakat “Sınır/hudut namustur” kampanyası bir ilk.

Tesadüf değil de koordineli bir eylemse, dönüm noktası olabilir.

Parti binalarına eş zamanlı olarak benzer pankartlar astılar.

CHP ile İYİ Parti, eylem ve söylem birliği resmi veriyor.

Nereden çıktı?

Benzemezlerin dağınık, uyumsuz ve zorlama ittifakı olmakla yeriliyorlardı. Bu algının aleyhlerine çalıştığını mı değerlendirdiler? Belki…

Düğün dernek karşılaşmaları sayılmazsa Kılıçdaroğlu’yla Akşener, mayıstaki iftardan beri bir araya dahi gelmemişti.

Şimdi ortak eylemde buluşabiliyorlarsa işin rengi değişir.

Akif Beki’nin yazısı