Akif Beki: Kanun düzeninin gücü sadece Twitter’a mı yetiyor?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı başlatmış. Sosyal medyada, orman yangınlarıyla ilgili “Help Turkey” etiketiyle yapılan paylaşımlara ilişkinmiş. Bunlar suç unsuru teşkil ediyormuş.

Devletin istemekte geciktiği yardımı dünyadan istemek, ‘suç unsuru’ oluşturuyor.

Acaba ‘devleti aciz ve yetersiz gösterip küçük düşürme’ suçu mu kastediliyor?

Yoksa kanun düzeninin gücü, sadece Twitter’a mı yetiyor?

Sözlü suçlarla mücadelede göz açtırmayan kanun uygulayıcılar, fotoğraftaki gibi fiili suçların kaçına re’sen müdahale etti?

Yol kesip kimlik soranlardan kaçı karakola, savcılığa çekildi? Gözaltı, tutuklama var mı?

Salgında bile ‘asılsız ve provokatif paylaşım’lardan yüzlerce kişiye işlem yapıldığını, onlarcasının şafak baskınıyla evinden alındığını biliyoruz. İçişleri, düzenli bilgilendirdi.

Üstelik Emniyet, orman yangınlarını terör saldırısı gibi gösteren asılsız ve provokatif paylaşımları yalanladı. İşlem de başlatılacakmış.

Ama iktidarı savunmak için yalana ve provokasyona başvuran bu hesapların kaçına, ne işlem yapıldı? İçişleri açıklamıyor.

Ölçü ne ki…Bir Twitter paylaşımı bile haydutluk pratiklerinden daha çok devletin gücüne gidiyor!

Akif Beki’nin yazısı