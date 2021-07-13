Akif Beki: Kaftancıoğlu gereğini nasıl yapıp geçti?

Bir de hakkın yerini bulmasını, öz kardeşlik hukukundan bile üstte tutan CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’na bakın…Lafını etmeden, tafrasını satmadan gereğini nasıl yapıp geçti?

Hastane yöneticisi kardeşi C. Ş. gözaltına alınmış. 2010’da açılan eski bir davada ifade vermediği için.

Dava konusu, ‘hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak’. İfadesi alınıp bırakılmış.

“Kaftancıoğlu’nun kardeşi gözaltına alındı” diye yansıdı.

Kaftancıoğlu ne mi yaptı?

Kulağının üstüne yatmadı…

Teklemeden, lügat paralamadan, gösterişe çevirmeden, anında şu net tavrı koydu, koyabildi:

“Ailesinin güvenini kötüye kullanmış birisi için, başkalarının güvenini kötüye kullanmamıştır diyememenin üzüntüsünü yaşıyorum. Hukuk karşısında işlemiş olduğu bir suç varsa eğer mutlaka cezasını çekecektir, çekmelidir.”

Hakkı, hukuku lafta değil icraatta başka hatırlardan yukarıda tutan yalın bir tepki.

Görmeyeli çok zaman oldu, özlemişiz yahu, helal olsun!

Akif Beki’nin yazısı