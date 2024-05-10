Akif Beki: İsrail’le ticaretin kesilmesi isteyenler, etki ajanlığının henüz suç olmadığına şükretsin

Gerçi İsrail’le ticaretin kesilmesini istemekte haklı çıktılar. Ama kurtarmaz.

İktidar, baskılara dayanamayıp sonunda kestiklerini açıkladı. Demek ki kesilecek bir ticaretimiz varmış, başta söylendiği gibi yok değilmiş.

Oysa ticaretimiz var, kesilsin diyenler nelerle suçlanmıştı.

Ticaret Bakanı Bolat, İsrail’le ticaret haberleri için, “terör örgütlerinin itibarsızlaştırma çabası” demişti. “Arkasında İsrail istihbaratı var” olduğunu öne sürmüştü.

Bunlar, “Türkiye’yi köşeye sıkıştırma amaçlı haberler”di.

“Terör örgütleriyle bağlantılı sitelerde Türkiye’yi İsrail’e silah satmakla suçluyorlar”dı.

“Bu tür haberler Filistin’e değil, İsrail’e yarıyor”du.

Alın işte, size dört dörtlük bir etki ajanlığı faaliyeti. Dua edin daha yasalaşmadı, yanmıştınız.

Hele yasa bir geçsin, görürsünüz neymiş iktidara lâf etmek.

İsrail’i durdurmak için ambargo uygulanmasını savunurken İsrail hesabına çalışmadığınızı, dış güçlere hizmet etmediğinizi, yabancı devletlerle ülkenize karşı ağız ve amaç birliği etmediğinizi, harekete geçirmek amacıyla iktidarı eleştirmenin ya da protestonun ülkenizi karalamak olmadığını Marko Paşa’ya anlatırsınız artık. Başka kim dinleyecek!

Akif Beki’nin yazısı