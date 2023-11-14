Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: İsrail’e tepkimiz sandığa kalacak gibi

Maraş depremine müdahale ve yardımlarda gecikilmişti; hesabını, 14 Mayıs seçimlerinde muhalefetten sormamız istendi.

2019 İstanbul belediyesi seçiminde de Binali Bey’le Mısır’daki darbeci Sisi arasında bir tercihe çağrılmıştık. Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu’yla yarışmıyordu sanki. Teröristlerle, darbecilerle yarışıyormuş gibi gösteriliyordu.


Önümüzdeki martta da İmamoğlu’yla Netanyahu arasında bir seçim yapmaya çağrılırsak şaşırır mısınız?

İsrail’e gereken cevabı sandıkta vermeye çağrılmayacaksak tepkimizi nereye, ne güne saklıyoruz?

Akif Beki’nin yazısı

SON HABERLER

TÜİK’e göre işsizlik azaldı

Türkiye’de işsizlik oranı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 0,4 puan gerileyerek yüzde 8,8 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 70 bin kişi olarak kayıtlara geçti.