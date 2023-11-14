Akif Beki: İsrail’e tepkimiz sandığa kalacak gibi

Maraş depremine müdahale ve yardımlarda gecikilmişti; hesabını, 14 Mayıs seçimlerinde muhalefetten sormamız istendi.
2019 İstanbul belediyesi seçiminde de Binali Bey’le Mısır’daki darbeci Sisi arasında bir tercihe çağrılmıştık. Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu’yla yarışmıyordu sanki. Teröristlerle, darbecilerle yarışıyormuş gibi gösteriliyordu.
Önümüzdeki martta da İmamoğlu’yla Netanyahu arasında bir seçim yapmaya çağrılırsak şaşırır mısınız?
İsrail’e gereken cevabı sandıkta vermeye çağrılmayacaksak tepkimizi nereye, ne güne saklıyoruz?