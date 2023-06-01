Akif Beki: İmamoğlu’nun iki açmazı var

İmamoğlu muhalefette değişim istiyor.
Seçimdeki ‘nefer gibi çalışma’ performansından sonra bu çağrıya hakkı doğdu.
‘Ahmak’ davasından siyasi yasak cezasıyla adaylığının önü kesilmişti. Henüz kesinleşmedi cezası ama iş gördü.
Önünde uzun, ince bir yol açıldığını o gün yazmıştım.
Bu yola artık çıkma niyetinde. Nasıl ilerleyecek?
İki açmazı var.
Biri, Kılıçdaroğlu’na rağmen CHP’de lider değişimi zor.
İkincisiyse 10 ay sonraki belediye seçimleri.
Muhalefetteki bir çatlak, ittifaktaki bir bölünme; doğrudan etkileyecek seçimi.
İkisini de yönetmesi gerekecek. Yol ayrımında olduğu anlaşılıyor. Fakat yolları ayırmadan değişimi başarmak gibi de bir güçlükle karşı karşıya.