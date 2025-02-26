Akif Beki: İmamoğlu'nun diploması değil ama diploma tartışmasının kendisi sahte

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İmamoğlu’nun diploması değil ama diploma tartışmasının kendisi sahte. Reel bir karşılığı ve haber değeri yok.

Fakat haber değeri olan bir durumu da ortaya çıkardı.

Medyada konuyu en çok dillendiren üç gazeteci, avukatların basın toplantısına özel olarak davet edildikleri hâlde katılmamışlar. Fuat Uğur, Nedim Şener ve Erdem Atay mazeret bildirmiş.

Yok, hayır; akşam cereyanlar kesik olduğu için ders çalışamadıklarından değil. Biri şehir dışında, diğeri YouTube yayınında, öbürü de hasta olduğu gerekçesiyle.

Sosyal medyada Fuat Uğur’un şöyle dediği de dolaşıyor; bu gazeteciler, avukatların hukuk bilgisiyle madara edilsin diye çağrılıyormuş.

Katılmamalarının asıl gerekçesi bu mu yoksa, madara olmaktan mı çekindiler?

Öyleyse yersiz bir korkuymuş. Basın toplantısı herkese açıktı ve Yeni Şafak’tan da katılıp sorusunu soran oldu. Kimse de madara oldu, diye bakmadı.

Keşke katılsalar ve sorularıyla sıkıştırarak gerçeğin aydınlatılmasına katkıda bulunsalardı.

Şimdi arkasından ne deseler, ikide bir ziline basıp ya da camına taş atıp İmamoğlu’nun cevabıyla yüzleşmekten kaçmış gibi görünecekler.

Akif Beki’nin yazısı