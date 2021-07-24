Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: İktidarını beğenmişlik…

Ne diyordu ecdat; kargaya yavrusu şahin, kuzguna yavrusu anka görünür.

Fakat siyaset, bize şunu gösteriyor. İnsanın kendisini ve yavrusunu beğenmişliğini de aşan bir beğeni zirvesi var: İktidarını beğenmişlik…


Kendini beğenmişliğin şahikası bir nevi.

Kara karga nasıl aşırı düşkünlükten yavrusuna kusur konduramıyorsa…İktidar egosu da yeryüzünde kendinden daha üstün bir yönetim kabul edemiyor.

Aşkın gözü kördür. Aşırı benlik sevgisine düşen iktidarlar, yanlışlarını göremez bu yüzden.

Bunu üst üste seçim kazanan iktidarların yakalandığı bir rahatsızlıkla, ‘Hubris Sendromu’yla karıştıranlar oluyor.

Hayır, kibir hastalığından değil sevgiden gözlerine perde iniyor.

Zafer sarhoşluğu, başarı şımarıklığı başka şey. Köksüz Batı medeniyetinin marazlarıdır onlar. Bizde rastlamazsınız.

Kibir şeytaniyken sevgi rahmanidir.

Akif Beki’nin yazısı

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