Akif Beki: İktidardan şikayet yasak

Dedim ya; muhalefeti suçlamak serbest ama zamlara sabır da mecburi, iktidardan şikâyet yasak.

Şikâyet yasağını, hızlı bir Erdoğan sevdalısı da ihlal etse yanıyor. Gözünün yaşına, Erdoğan sevdasının büyüklüğüne bakılmıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgisini, yüzüne karşı göstermekten çekinmeyen bir AK Parti fedâisi vardı. Hani, sahneden “Rabbim, benim ömrümü ona ver” diye haykırmıştı. Adı, Hacer Çınar’dı.

Çınar, hem AK Parti Bolu Belediye Meclis üyesi hem de Hak-İş sağlık sendikasında Bolu Şube Başkanı.

Geçenlerde Bolu İl Sağlık Müdürlüğü önünde, sendikasına bağlı sağlık çalışanlarının hakkını aradı. Enflasyona, zamlara ezdirilmelerine tepkisini ifade etti.

Sen misin; “sabrımız bitti, öfkemiz büyüdü” diyen!

Büyük gaflet…

Yerel medyada çıktı, AK Parti İl Başkanlığı hemen harekete geçmiş. Çınar’ın, Bolu Belediye Meclis Üyeliği’nden affını istemesini istemişler.

Hacer Çınar’ın, girdiği hızla gözden çıktığı, çıkarıldığı anlaşılıyor. Tek bir sabırsızlığı yetmiş.

Herkese ders olsun, ibret alınacak bir hata.

Demek ki neymiş; şikâyetler muhalefete, memnuniyetler iktidara bildirilecekmiş.

Hem yetkiyi hem sorumluluğu iktidar üstlenecekse muhalefet ne demeye var, bostan korkuluğu mu!

Akif Beki’nin yazısı