Akif Beki: İktidar propagandası, öyle zıvanadan çıktı ki Soylu bile sağduyu örneği kaldı

‘Muhtaç görünmeyelim de yanarsa yansın’ diye ormanları, göz göre göre yangına bırakmaya değer miydi?

Oysa kimse ‘hangi yüzle’ imasında bulunmadı.

Acil durumlarda yardıma çağırmak, çağırdıklarımızın gözünde yüz karartmak, ağız eğmek, küçülmek değil zaten.

Bilakis büyüklük kompleksinin savurttuğu hezeyanlar, küçültücü. Büyük Türkiye’ye yakışmıyor.

İktidar propagandası, öyle çılgın esti ve öyle zıvanadan çıktı ki…Popülist hamasete şapkasını ters giydiren İçişleri Bakanı Soylu bile yanında insaf ve sağduyu örneği kaldı.

Düşünün ki Soylu akla, sağduyuya ve ölçülü olmaya davet ediyor.

Kim derdi şu tarz uyarılar bir gün Soylu’dan işitilecek:

Nefret söylemlerine itibar etmeyin!

Dolduruş ve kışkırtmalara gelmeyin!

Provokatörlere uymayın!

Onu bunu hedef gösterenlere kanmayın!

Akif Beki’nin yazısı