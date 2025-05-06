Akif Beki: İdam isteyenleri duyan da katilleri infaz indirimiyle salmayı başkası istedi sanacak

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İdam isteyenleri duyan da katilleri infaz indirimiyle salmayı başkası istedi sanacak.

Son 5 yılda 2 infaz indirimiyle her şeyi yapıp Teksas’tan başka nereye benzeyecektik?

Kim çıkardıysa her vukuatta suç makinelerinin dışarıda dolaşmasına iktidardakiler de şaşıyor, rahatsız oluyorlar.

Ümraniye’de polis öldüren 19’luk suç makinesinden sonra, yanlışı düzeltip caydırıcı infazdan bahsediyorlardı.

Bir yıl geçmedense denetimli serbestliği yeniden genişletmeye hazırlanıyorlar.

İktidar, infaz indirimleriyle kimi bırakıp içeride kimi tuttuğuna artık dönüp bakmayacak mı?

Akif Beki’nin yazısı