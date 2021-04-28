Akif Beki: İçki yasağı daha çok taktiksel görünmüyor mu?

Romalı Senatör Cato’nun, meşhur Kartaca takıntısına benziyor. Üstadın “Bu arada Kartaca yıkılmalıdır”la bitmeyen konuşması yok.

Konu ne olursa olsun, sonunu Kartaca’ya bağlayan Cato gibi, iktidar da ne yapıp ne edip mevzuyu içki yasağına getiriyor.

Reklam

Ama Cato’nunki gerçek takıntıydı. İktidarın içkiyle uğraşmasının altında gerçek bir takıntı yattığındansa pek emin değilim.

Daha çok taktiksel görünmüyor mu?

Kapanmanın nedenini, kapsamını, erken açılma fiyaskosunu, zamanında uyarılara rağmen tam kapanılmamasını ve destek paketsiz açıklanmasını eleştirip sorgulayacağına varsın millet fiili içki yasağının niyetini, amacını tartışsın. İktidar tercih etmez mi?

Reklam

Akif Beki’nin yazısı