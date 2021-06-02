Akif Beki: İçişleri, İBB’ye bırakamayacak kadar önemsiyor İstanbul’un imar dosyalarını

Yolsuzluk ve rüşvet iki taraf ister, ortaklaşa işlenebilecek bir suç. Kendi başına değil.

50 dosya haksız kazanç, imar yolsuzluğu, rüşvet, usulsüzlük, gorevi kötüye kullanma ve benzeri suçlar yönünden soruşturulmayı bekliyor.

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Neyse ki İçişleri, el koydu. Hem de medyaya yansıyan haberleri ihbar kabul edip harekete geçti.

Demek ki bu duyarlılığa güvenebiliriz. İçişleri, İBB’ye bırakamayacak kadar önemsiyor İstanbul’un imar dosyalarını. Bu konuya gelince üstüne yatmıyor, kulaklarını dörde açıyor.

Bakanlık, nereye uzanırsa uzansın üstüne gidecek, örtbas ettirmeyecektir. Milleti soyanların, İstanbul’a ihanet edenlerin gözyaşına bakmayacak. Yanlarına koymayacak. İmar rantı dalaverelerinin bütün taraflarını ortaya çıkarmadan bırakmayacak.

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Onun için İBB’den aldı, dosyalar emin ellerde. Müsterih olabiliriz demek, öyle mi?

Akif Beki’nin yazısı