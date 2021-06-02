Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: İçişleri, İBB’ye bırakamayacak kadar önemsiyor İstanbul’un imar dosyalarını

Yolsuzluk ve rüşvet iki taraf ister, ortaklaşa işlenebilecek bir suç. Kendi başına değil.

50 dosya haksız kazanç, imar yolsuzluğu, rüşvet, usulsüzlük, gorevi kötüye kullanma ve benzeri suçlar yönünden soruşturulmayı bekliyor.

Reklam

Neyse ki İçişleri, el koydu. Hem de medyaya yansıyan haberleri ihbar kabul edip harekete geçti.

Demek ki bu duyarlılığa güvenebiliriz. İçişleri, İBB’ye bırakamayacak kadar önemsiyor İstanbul’un imar dosyalarını. Bu konuya gelince üstüne yatmıyor, kulaklarını dörde açıyor.

Bakanlık, nereye uzanırsa uzansın üstüne gidecek, örtbas ettirmeyecektir. Milleti soyanların, İstanbul’a ihanet edenlerin gözyaşına bakmayacak. Yanlarına koymayacak. İmar rantı dalaverelerinin bütün taraflarını ortaya çıkarmadan bırakmayacak.

Reklam

Onun için İBB’den aldı, dosyalar emin ellerde. Müsterih olabiliriz demek, öyle mi?

Akif Beki’nin yazısı

SON HABERLER

‘Yüzde 7’lik büyüme’ye uzman yorumu: Tüketicinin cebine yansımıyor

Türk ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü ve son 3 yılın en iyi performansını ortaya koydu. Ancak ekonomi büyürken, işsizlik rekor kırdı, enflasyon çift haneyi gördü ve halkın alım gücü daha da düştü. Prof. Dr. Veysel Ulusoy’a göre söz konusu büyüme, uluslararası literatürde tanımlandığı gibi halkı ‘fakirleştiren bir büyüme.’ Söz konusu büyümeden kimlerin karlı çıktığını tahmin etmek ise çok güç değil.

Sedat Peker: Daha ne davalar açılacak göreceksiniz

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, kardeşi Atilla Peker’in 1996 yılında öldürülen Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı hakkında hakkında soruşturma başlatan savcılığa gittiğini duyurduğu tweet’inde, “Daha ne davalar açılacak göreceksiniz” dedi.