Akif Beki: Hızlı karar alma sistemi, hız gerektiren yerlerde hızlanamıyor

Emekliye maaş zammına gelince hızlı karar alınamadığını, alınan kararın da aylarca beklemeye değmediğini biliyoruz.
En lâzım olduğu yerde, depreme müdahalede geç kalındığını da bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etmişti.
2018’de geçtiğimiz tek başlılık sisteminin en büyük vaadi, hızlı karar almaktı.
Ama hızlı karar alma sistemi, hız gerektiren yerlerde hızlanamıyor. Tekleyip tutukluk yapıyor.
Hız gerektirmeyen yerlerdeyse hızını alamadığını, Cumhuriyet’in 100. Yılı kutlamalarında yine gördük.
100 yıldır günü belliyken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın ertesi günü okullar, bir son dakika süpriziyle geceden tatil edildi.