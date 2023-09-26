Akif Beki: Hızlı karar alma sistemi emekli maaşlarına gelince mi yavaşladı?

New York’tan dönerken Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, emekliye zam düzenlemesi soruldu.

“Fazla uzamaz, yani en kısa zamanda… 2024’e inşallah bunun kararlarını vermiş olarak gireriz” dedi.

Memurlardan 6 ay sonra iyileştirme, ne kadar kısa bir zaman?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a da bir TV’de soruldu.

“Çalışmayı yıl sonuna kadar tamamlayarak emeklimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

6 aylık gecikmeyle mi emeklinin yanında olmaya devam edilecek?

Türkiye Yüzyılı’nda yaşıyoruz. Onu bırakın, 2018’de geçtiğimiz tek başlı Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin ana vaadi bile hızlı karar almaktı. Diğer ana vaadi de ne yetki istendiyse verildiği ve artık mazerete yer kalmadığıydı.

Hızlı karar alma sistemi, emekli maaşlarına gelince mi yavaşladı?

Akif Beki’nin yazısı