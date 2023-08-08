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Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Hedef lahmacunmuş gibi görünse de asıl hedef AKP iktidarı

Kahraman bakkal, süper markete yenildi. Lahmacun cephesindeyse şanlı direniş sürüyor. Şimdilik tabii.

Dolu lahmacun, Üst Akla daha ne kadar direnecek, bilemem.


Üst Aklın, ekonomimize son saldırısı malum. Kıyma fiyatlarını patlatmak suretiyle halkımızı boğazdan vurmaya kalktı. Operasyonun kod adı, ‘can boğazdan gelir’.

Dolu baklavadan sonra sıra, halkımıza dolu lahmacun da yedirmemekte.

Fakat hedef, lahmacunmuş gibi görünse de asıl hedef, AK Parti iktidarı yine. Ekonomi yönetimini başarısız göstermeye dönük bir komplo olduğu açık.

Akif Beki’nin yazısı

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