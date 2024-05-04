Akif Beki: Hassasiyetleri dini değil siyasi olanların takkesi, er geç düşer

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma çıkışı bu değişimi resmen duyurdu. “Türkiye’nin, Türk siyasetinin buna ihtiyacı var” diyerek hem de. İlk fırsatta CHP lideri Özgür Özel’e iade-i ziyarette bulunacak, açıkladı.

Erdoğan, “Türkiye’de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyor”.

Oysa ‘cehennem buz tutana kadar sizinle kutuplaşacağız, kutuplaşmazsak kalbimiz kurusun’ gibi naralar atan sözde din mücahitlerinden geçilmiyordu ortalık.

Muhalefeti dinsiz ve imansız, seçimi ve siyaseti de din savaşı gibi gösteriyorlardı.

Hesapta küffar tepeliyor, İslam kahramanı tafraları satarak geçiniyorlardı.

İşte bu zıpçıktı takımı, sahneye bekleniyor şimdi.

Endişe etmeyin, sadakatleri davaya olsa ayak uyduramayabilirlerdi ama onlar iktidar fedâisi. Değişimi içselleştirip canla, başla savunmaya başlamakta zorlanmayacaklardır.

Hassasiyetleri dini değil siyasi olanların takkesi, er geç düşer. Dünyevi çıkar veya iktidar kavgalarına din kavgası süsü verenlerin keli, sonsuza dek saklanamıyor.

Akif Beki’nin yazısı