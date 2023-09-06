Akif Beki: Haliç kıyısındaki bakımsız Feshane

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Artİstanbul Fesane’deki sergiye soruşturma açmış. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği suçlamasıyla.

İBB’den, sergiyle ilgili yetkililerin isimleri istenmiş. Öyle ortaya çıktı.

Feshane’deki sergiye neden saldırılıyordu? Kutsala hakaret, sapkınlığı özendirme suçlamasının aslı astarı var mıydı? Gidip yerinde görerek 15 Temmuz’da yazmıştım.

Bulduğum cevap şuydu; çünkü Haliç kıyısındaki bakımsız Feshane, restore edilerek Artİstanbul diye çok güzel bir kültür-sanat mekânına dönüştürülmüştü.

Akif Beki’nin yazısı