Akif Beki: Hak yerini bulana kadar haksızlık memleketi kırk kez turluyor

Hani Cumhurbaşkanlığı seyahatlerinin müdavimi Abdülkadir Selvi; Osman Kavala’yla Gezicilerin içeride olmasının AK Parti’ye ne yararı, devlete ne faydası var diye serbest bırakılmalarını istemişti de MHP’liler, veryansın paylamıştı ya…

Hani o sözü Mehmet Şimşek söylemişken Bahçeli, kendi milletinden ‘yerel halk’ diye bahseden ‘sömürgeci kuklaları’nı yerden yere vurmuştu ya…

Hani Bahçeli’nin tepkisi, Irak uçağında Erdoğan’a sordurulmamış; Selvi de Erdoğan’ın yanı başına oturtulmuştu ya…

Hani Selvi, uçaktan iner inmez anlamlı bir yazı daha kaleme almış; yeni Anayasa’da ittifak sistemi ile yüzde 50+1 şartının gözden geçirilebileceğini, Gezicilerin de yeniden yargılanabileceğini savunmuş; ve CHP lideri Özgür Özel’den, Türkiye’nin önünün açılmasına yapıcı katkıda bulunmasını istemişti ya…

Hani MHP, Selvi’ye bu kez ateş püskürmemiş ve Ferdi Baba’dan “Söyleten Sensin” şarkısıyla Bahçeli’nin sitemkâr bir video klibini paylaşmıştı ya…

Hani MHP, yüzde 50-1 şartını elletmeyen kendi Anayasa taslağını hemen çıkarıp masaya koymuştu ya…

Önü kesilen, sınırı çizilen, mesaj verilen muhataplar hep başkasıymış. Onların hiçbiri, ortakların birbirine cevabı değilmiş.

İYİ Parti liderliğine seçildiği için, Dervişoğlu’nu Erdoğan tebrik ederken Bahçeli’nin, “ihaneti tebrik bizde yazmaz” demesi de aykırı düşmüyor.

MHP lideri, bu hususları nihâyet açıklığa kavuşturduğuna göre havanda su dövmenin manası yok.

Artık dağılabiliriz, yalnız hak yerini bulana kadar haksızlık memleketi kırk kez turluyor, o ne olacak!

Akif Beki’nin yazısı