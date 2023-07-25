Akif Beki: Gaz ve petrol, sözüm ona gizli maddelere rağmen nasıl çıkarılabildi?

Hem karşıtlarını Yunan, Bizans çocuğu olmakla suçlama hakkını kendilerinde gördüler… Hem de “keşke Yunan galip gelseydi” diyen fesli tarihçinin peşinden gitmeye devam ettiler.

Lozan Antlaşması engeldiyse 80 yıldır nasıl bor madeni ve petrol çıkarıp işleyebiliyoruz?

Minarelerinden ezan okunup içinde namaz kılınabilen Ayasofya, üste nasıl bir de camiye çevrilebildi?

Karadeniz’den gazla Gabar’dan petrol, sözüm ona gizli maddelere rağmen nasıl çıkarılabildi?

Güya ayağımıza vurulmuş prangaydı, elimizi kolumuzu bağlıyordu. Türkiye Yüzyılı’nı başlatmamızı, TOGG’u bile durduramadı.

Hani zincirleri kırıp Ayasofya’yı özgürleştirmek için, önce Lozan’ı yırtıp çöpe atmamız gerekiyordu!

Nasıl oldu da önce Lozan’ı takmamayı, ona rağmen şahlanabilmeyi başardık?

Akif Beki’nin yazısı